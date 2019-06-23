الأرصاد: البحر هادئ والرؤية جيدة على الساحل من إجدابيا إلى درنة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 يونيو 2019, 11:38 صباحا

أظهرت نشرة الصيد البحري أن البحر هادئ والموج خفيف اليوم وحتى غدًا، وتكون الرياح بحرية على رأس لانوف وبنغازي، بينما تكون شمالية غربية على باقي الساحل، وتصل إلى 20 عقدة على طرابلس.

وأضاف المركز الوطني للأرصاد في نشرته الصادرة، اليوم الأحد، أن الرؤيـة جيدة إلى متوسطة على الساحل الممتد من إجدابيا إلى درنة، وذلك لاحتمالية ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر.

الساحل من رأس إجدير  إلى سرت
ـ السماء صافية إلى قليلة السحب.
ـ الرياح شرقية هذا اليوم على الخمس بينما تكون شمالية شرقية على باقي الساحل، وتتحول غدًا الإثنين إلى جنوبية شرقية، وتتراوح سرعتها ما بين 05 - 15 عقدة وتصل اليوم إلى 20 عقدة على طرابلس.
ـ ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.25 – 1.00 متر، و البحر هادئ إلى خفيف الموج، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين 22 - 24 درجة مئوية.
ـ الرؤيـة جيدة إلى متوسطة على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت، وذلك لاحتمالية ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر.

الساحل من الخليج إلى طبرق 
ـ السماء مغطاة جزئيًا بالسحب، وارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.25 – 1.25 متر.
ـ الرياح بحرية على ساحل رأس لانوف وبنغازي، بينما تكون شمالية غربية على باقي الساحل، وتتراوح سرعتها ما بين 05 - 20 عقدة.
ـ البحر هادئ إلى خفيف الموج، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين 23 - 24 درجة مئوية.
الرؤيـة جيدة إلى متوسطة على الساحل الممتد من إجدابيا إلى درنة، وذلك لاحتمالية ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد هجوم سبتمبر.. مقر مؤسسة النفط يعود للعمل (فيديو)
ليبيا
«كارنيغي» يرصد أخطاء أميركا وحفتر في الاشتباكات.. والمفاوضات هي المخرج
ليبيا
«مالية الوفاق»: برنامج الإصلاح «مبتور» و 90% من دولارات الحوالات الشخصية تذهب ...
ليبيا
حرب العاصمة لم ترحم أصحاب «الكراسي المتحركة»
ليبيا
«عدم الثقة» والإقصاء يجهضان مبادرات حل الأزمة الليبية
ليبيا
«الوسط» تحاور الملاكم مالك الزناد من بريطانيا
رياضة محلية
الجبير: السعودية تسعى للجمع بين فائز السراج والمشير حفتر
ليبيا
وثائقي ليبي عن «الكرة النسائية» يزين قائمة «ذا غارديان» لأفضل أفلام 2019
ثقافة وفن
تعرف على النائب الجديد للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا
ليبيا
الحرب التجارية تضاعف متاعب الاقتصاد الليبي في 2019
ليبيا
البرلمان الأوروبي يدعو فرنسا وإيطاليا «للعمل سوياً» لإخراج ليبيا من الوضع الراهن
ليبيا
سلامة يودع نائبته ويرحب بخليفتها يعقوب الحلو
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

وثائقي ليبي عن «الكرة النسائية» يزين قائمة «ذا غارديان» لأفضل أفلام 2019