مباحثات ليبية - سويسرية حول ملف الهجرة غير الشرعية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 يونيو 2019, 09:10 صباحا
وكيل وزارة الداخلية لشوؤن الهجرة غير الشرعية بحكومة الوفاق والملحق الخاص بالهجرة غير الشرعية فى السفارة السويسرية خلال لقاء في تونس. (وزارة الداخلية)

بحث وكيل وزارة الداخلية لشوؤن الهجرة غير الشرعية بحكومة الوفاق، محمد الشيباني، مع الملحق الخاص بالهجرة غير الشرعية في السفارة السويسرية التعاون المشترك بين ليبيا وسويسرا في ملف الهجرة غير الشرعية.

وناقش المسؤول الليبي مع الدبلوماسي السويسري، خلال الاجتماع الذي عقد بجمهورية تونس، العراقيل التى تواجه الدولة الليبية بصفة خاصة ودول أوروبا بصفة عامة جراء الهجرة غير الشرعية باعتبارها شريكًا هامًا في مكافحة هذه الظاهرة، حسب الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

وأكد الوكيل أن ليبيا تعاني من ظاهرة الهجرة غير الشرعية جراء تدفق المهاجرين عبر الحدود الجنوبية للدولة، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة تسببت في الكثير من المشاكل في ليبيا، موضحًا أن ليبيا تعتبر دولة عبور لهؤلاء المهاجرين، وأن دول أوروبا هي دول المقصد لهم.

وتجري وزارة الداخلية بحكومة الوفاق مباحثات دورية مع مسؤولين أوروبيين وهيئات دولية بشأن ملف الهجرة غير الشرعية. وفي مارس الماضي، طالب الشيباني منظمة «أطباء بلا حدود» بضرورة «وضع خطة عمل للمنظمة للعام الجاري، تبين نوع المساعدات المقدمة للمهاجرين غيرالشرعيين».

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