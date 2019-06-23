بالصور.. حملة نظافة بالمصيف البلدي في زوارة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 يونيو 2019, 08:19 صباحا
من أعمال حملة تنظيف الشاطئ البلدي في زوارة. (بلدية زوارة)

أعلنت بلدية زوارة انطلاق حملة تنظيف وتهيئة المصيف البلدي بالمدينة مساء السبت.

وحسب الصفحة الرسمية للبلدية، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فقد انطلقت الحملة من حديقة الشاطئ، بمشاركة منتسبي مفوضية كشاف زوارة.

ومن المقرر أن تستمر الحملة إلى حين الانتهاء من تنظيف الشاطئ من نادي الرمال للشراع شرقًا حتى النادي البحري غربًا، حسب بلدية زوارة.

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وأشار المجلس البلدي إلى أنه ستتم إزالة كل الأكواخ كما جاء في المنشور رقم 1 الصادر من المجلس البلدي الشهر الماضي. فيما من المنتظر وصول الدفعة الأولى من المظلات قبل نهاية الأسبوع، وتركيبها فور وصولها.

كانت هيئة السلامة الوطنية في طرابلس أعلنت الأسبوع الماضي إخماد حريق اندلع في عشب البحر (التالقا) على الشاطئ البلدي.
 

من أعمال حملة تنظيف الشاطئ البلدي في زوارة. (بلدية زوارة)
من أعمال حملة تنظيف الشاطئ البلدي في زوارة. (بلدية زوارة)
من أعمال حملة تنظيف الشاطئ البلدي في زوارة. (بلدية زوارة)
من أعمال حملة تنظيف الشاطئ البلدي في زوارة. (بلدية زوارة)
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