جمعة الفاخري يوضح لـ«بوابة الوسط» أزمة تسديد إيجار مخزن دار الكتب الوطنية ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط: خديجة العمامي | السبت 22 يونيو 2019, 09:34 مساء
رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدنى، جمعة الفاخري، (الإنترنت)

أكد رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدنى، جمعة الفاخري، أن الهيئة طالبت رئاسة الحكومة الموقتة بسرعة تسديد إيجار مخزن دار الكتب الوطنية، مشيراً إلى أن المراسلات الرسمية بالخصوص أرسلت منذ شهر مارس الماضي.

وقال الفاخري لـ«بوابة الوسط» السبت «خاطبنا بشكل رسمي السيد رئيس الحكومة والسيد نائب رئيس الحكومة لشؤون الهيئات بضرورة السرعة في تسديد ثمن إيجار المخزن الذي يحتوى على كتب ووثائق دار الكتب الوطنية».

وأضاف الفاخري قائلاً: المبلغ المطلوب تسديده هو «30600 دينار»  وذلك عن إيجار سنوات «2016 و2017 و2018»، موضحا أن المخزن جرى تأجيره من أحد المواطنين في شهر مايو 2013 بقيمة 600 دينار شهريًا ولكن للإسف الحكومة توقفت عن الدفع منذ شهر سبتمبر 2015.

ولفت الفاخري إلى أن مبنى دار الكتب الوطنية دخل في عملية الصيانة في 2013 وفق العقد المبرم مع جهازالتنمية الادارية وشركة البردي للمقاولات ولكن الصيانة توقفت بسبب وجود المبنى في منطقة الاشتباكات خلال الحرب على الإرهاب في بنغازي.

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