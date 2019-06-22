عقيلة صالح يبحث مع العبيدي دور مفوضية المجتمع المدني في تعميق الديمقراطية

المستشار عقيلة صالح عيسى، مع رئيس مفوضية المجتمع المدني علي الصالحين العبيدي, 22 يونيو 2019

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى، رئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني علي الصالحين العبيدي، بمدينة القبة.

وأوضح المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبدالكريم المريمي، في بيان اليوم، أن اللقاء ناقش جملة من المواضيع المتعلقة بعمل ونشاط المفوضية ودور مؤسسات المجتمع المدني في تعميق الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة، والتركيز على بناء الدولة، وكيفية الوصول إلى السلطة بالشكل الديمقراطي وعبر صناديق الاقتراع وكذلك الدور الرقابي.

ووفق المريمي، تطرق اللقاء إلى وضعية مؤسسات المجتمع المدني من حيث مهامها وتمويلها، وما قامت به من عمل ونشاط خلال الفترة الماضية.