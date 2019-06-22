عقيلة صالح يبحث مع العبيدي دور مفوضية المجتمع المدني في تعميق الديمقراطية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 يونيو 2019, 07:36 مساء
المستشار عقيلة صالح عيسى، مع رئيس مفوضية المجتمع المدني علي الصالحين العبيدي, 22 يونيو 2019

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى، رئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني علي الصالحين العبيدي، بمدينة القبة.

وأوضح المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبدالكريم المريمي، في بيان اليوم، أن اللقاء ناقش جملة من المواضيع المتعلقة بعمل ونشاط المفوضية ودور مؤسسات المجتمع المدني في تعميق الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة، والتركيز على بناء الدولة، وكيفية الوصول إلى السلطة بالشكل الديمقراطي وعبر صناديق الاقتراع وكذلك الدور الرقابي.

ووفق المريمي، تطرق اللقاء إلى وضعية مؤسسات المجتمع المدني من حيث مهامها وتمويلها، وما قامت به من عمل ونشاط خلال الفترة الماضية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الجبير: السعودية تسعى للجمع بين فائز السراج والمشير حفتر
ليبيا
تعرف على النائب الجديد للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا
ليبيا
الحرب التجارية تضاعف متاعب الاقتصاد الليبي في 2019
ليبيا
البرلمان الأوروبي يدعو فرنسا وإيطاليا «للعمل سوياً» لإخراج ليبيا من الوضع الراهن
ليبيا
سلامة يودع نائبته ويرحب بخليفتها يعقوب الحلو
ليبيا
تنطلق اليوم.. 4 حقائق تميز كأس الأمم الأفريقية عن نسخها السابقة
رياضة عالمية
الشواطئ المفتوحة تهدد حياة الليبيين في مصايف بنغازي
ليبيا
جريدة «الوسط»: «حوار الطرشان» يجهض مبادرات حل الأزمة الليبية
ليبيا
نيويورك تايمز: ترامب وافق على شن ضربات على إيران ثم تراجع
دولى
ثمنها 123 مليون دولار.. تعرف على طائرة التجسس الأميركية التي أسقطتها إيران
عربى
الخارجية الأميركية: ميليشيات ليبية مسلحة تُجند أطفالا بالقوة في صفوفها
ليبيا
السفير الأميركي المرشح: مهمتي الرئيسية وقف إطلاق النار في طرابلس ودعم استئناف ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شكل النوم يساعد في تشخيص الزهايمر مبكرًا