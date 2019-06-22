«الرئاسي» يشكل لجنة للتحقيق في واقعة انهيار «عمارة طرابلس»

فرق الإنقاذ أثناء انتشال جثمان أحد الأطفال من تحت الأنقاض. (هيئة السلامة الوطنية)

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، اليوم السبت، تشكيل لجنة تحقيق إداري ومتابعة بشأن واقعة الانهيار الجزئي بعمارة في شارع شوقي وسط العاصمة، والتي أسفرت عن مصرع طفلين.

وأضاف بيان للمجلس أن تتولى اللجنة المشكلة التحقيق في الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى سقوط المبنى المذكور يوم أمس الجمعة، وكذا تحديد الأضرار البشرية الناجمة عن الواقعة وبيان ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها.

كما تتولى اللجنة الوقوف على الأضرار المادية التي لحقت بشاغلي المبنى وما جاوره، وتقدير قيمة الأضرار بالتعاون مع المكتب الاستشاري الهندسي للمرافق.

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ووفق قرار المجلس، يحق للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به في أداء مهامها، وتنهي أعمالها خلال مدة أقصاها عشرة أيام تبدأ اليوم، على أن تستمر إدارة المتابعة بديوان رئاسة مجلس الوزراء في متابعة ملف الواقعة بعد انتهاء أعمال اللجنة مع الجهات المناط بها تنفيذ نتائج أعمالها.

وكانت هيئة السلامة الوطنية في طرابلس أعلنت أمس الجمعة، أن عناصر الدفاع المدني وفرق الإنقاذ التابعين لها تمكنوا من انتشال جثتين لطفلين لقيا مصرعهما جراء انهيار جزئي تعرضت له إحدى العمارات في شارع شوقي وسط العاصمة.

وقالت الهيئة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن عمارة بشارع شوقي وسط المدينة تعرضت لانهيار جزئي حيث «سقطت بها غرفتين» من إحدى الشقق السكنية، مؤكدة أن فرق الإنقاذ هرعت فورًا إلى عين المكان.