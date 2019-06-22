حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت (22 يونيو)

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة تميل إلى الارتفاع على أغلب المناطق الغربية، خاصة الدواخل نتيجة لامتداد منخفض جوي حراري يقع وسط الجزائر.

وتوقع المركز أن تترواح درجات الحرارة ما بين (35-39مْ) على المناطق الساحلية وتصل على الدواخل إلى (44مْ)، بينما تتأثر مناطق الشرق الليبي بامتداد لمرتفع جوي يعمل على استقرار في حالة الطقس حيث تترواح درجات الحرارة ما بين (29-34مْ)، وتكون على مناطق الوسط والجنوب مابين (39-43مْ).

رأس جدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

السماء صافية مع ظهور بعض السحب العالية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة. وتتراوح درجات الحرارة القصوى على المناطق الداخلية ما بين (40-45مْ)، وعلى المناطق الساحلية ما بين (35-39مْ).

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده:

السماء صافية مع ظهور بعض السحب العالية، والراياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة. وتتراوح درجات الحرارة القصوى على المناطق الداخلية ما بين (36-40مْ)، وعلى المناطق الساحلية ما بين (29-34مْ).

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة:

السماء صافية مع ظهور بعض السحب العالية، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة. وتتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين (40-44مْ).