ليبيا تشارك في مؤتمر قمة ضفتَي المتوسط غدًا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 يونيو 2019, 02:22 مساء
الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر السفراء والسفيرات في باريس (الدبلوماسية الفرنسية)

تشارك ليبيا غدًا الأحد في مؤتمر قمة ضفتَي المتوسط (منتدى المتوسط)، المقام في مدينة مارسيليا الفرنسية ويستمر إلى بعد غدٍ، وذلك استجابة لمبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي تهدف إلى إحياء حركة التعاون في غرب حوض البحر الأبيض المتوسط، عبر تنفيذ مشاريع عملية في مجال التنمية البشرية والاقتصادية والمستدامة في المنطقة.

وقد أُعلن في مدينة تونس مطلع العام الجاري، عن هذا المؤتمر، الذي يندرج في إطار الحوار 5 زائد 5 في غرب حوض البحر الأبيض المتوسط، ويضمّ خمس دول في الضفة الجنوبية للمتوسط، هي: موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا، وخمس دول في الضفة الشمالية، هي: البرتغال وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا.

ومن المقرر أن يُشارك في هذه المبادرة كلٌّ من الاتحاد الأوروبي وألمانيا والمنظمات التي تُعنى بالشؤون المتوسّطية، وأبرز المنظمات الاقتصادية الدولية الحاضرة في المنطقة.

وأشار موقع «الدبلوماسية الفرنسية» إلى أنه خلال الأشهر الثلاثة الممتدة من أبريل إلى يونيو تعاون المجتمع المدني في غرب حوض البحر الأبيض المتوسط، ولا سيّما الشباب والجهات الفاعلة الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية من أجل إيجاد حلول عملية للمنطقة.

وسبق هذا المؤتمر خمسة منتديات تحضيرية تمحورت حول خمسة موضوعات، هي: الطاقات، والشباب والتعليم، والتنقّل الدولي، والاقتصاد والقدرة التنافسية، والثقافة ووسائط الإعلام والسياحة، والبيئة والتنمية المستدامة.

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