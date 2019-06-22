تزايد عدد النازحين في سرت جراء «حرب العاصمة» إلى 280 أسرة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | السبت 22 يونيو 2019, 01:10 مساء
طفل ليبي بصحبة أسرة نازحة جراء قصف منطقة سكنية في بلدة السواني جنوب غرب طرابلس 18 أبريل. (بوابة الوسط)

أعلن مدير مكتب الإعلام والعلاقات في بلدية سرت محمد الأميل أن أعداد الأسر النازحة إلى سرت جراء الاشتباكات في ضواحي طرابلس بلغت أكثر من 280 عائلة نازحة.

وقال الأميل، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إن الأسر النازحة في سرت جرى تسجيلها فى منظومة مكتب الشؤون الاجتماعية التابعة للجنة الأزمة بالمدينة، وحصلت على مساعداتها الإنسانية.

وأضاف الأميل أن العمل جار على منح هذه العائلات إعانات مالية من قبل بلدية سرت لتخفيف الأعباء عليها، مشيرًا إلى أن الخدمات المقدمة للنازحين شملت استقبال أكثر من مائتي طالب وطالبة بمدارس البلدية في مرحلة التعليم الأساسي والثانوي إضافة إلى جامعة سرت بنظام الاستضافة.

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