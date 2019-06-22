بعد هجوم سبتمبر.. مقر مؤسسة النفط يعود للعمل (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 يونيو 2019, 12:33 مساء
مقر المؤسسة الوطنية للنفط (الإنترنت)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عودة مقرها في العاصمة طرابلس للعمل، بعد انتهاء عمليات الصيانة وإزالة أضرار الهجوم الإرهابي الذي استهدف المبنى في 10 سبتمبر الماضي.

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ونشرت المؤسسة، عبر حسابها بموقع «يوتيوب»، مقطع فيديو يظهر مقرها بعد عمليات الإصلاح، التي أجرت معظمها فرق ليبية متخصصة.

ونقلت المؤسسة عن علي الخويلدي، منسق الخدمات العامة بالمقر، أن فرق الصيانة بدأت عملها بعد الحادث بإزالة الركام وآثار الهجوم، ومن ثم وضع خطة عمل لصيانة المبنى. وأضاف أنيس الفساطوي، مدير مكتب شؤون مجلس الإدارة، أن خطة العمل كانت تمثل تحديًا بالنسبة للآخرين إلا أنها لم تكن بالعمل الصعب على أبناء المؤسسة.

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وكان مقر المؤسسة في قلب العاصمة طرابلس تعرض في 10 سبتمبر الماضي لهجوم نفذته مجموعة مسلحة تابعة لتنظيم «داعش»، أسفر عن مقتل شخصين وجرح 10 آخرين.

عمليات صيانة مقر المؤسسة الوطنية للنفط (مؤسسة النفط)
عمليات صيانة مقر المؤسسة الوطنية للنفط (مؤسسة النفط)
مقر المؤسسة الوطنية للنفط بعد عمليات الصيانة (مؤسسة النفط)
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