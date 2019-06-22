خفر السواحل الليبي ينقذ 199 مهاجرًا قبالة سواحل طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | السبت 22 يونيو 2019, 11:56 صباحا

ذكرت مصادر في  بالقوات البحرية الليبية في طرابلس أن عناصرها تمكنت على مدار الأيام الثلاثة الماضية من إنقاذ خمسة قوارب مطاطية كانت تبحر شمال شواطىء العاصمة طرابلس شرقًا وغربًا، وأضافت المصادر أن القوارب كان على متنها 199 مهاجرًا غير قانوني.

وأوضحت البحرية الليبية، في بيان عبر موقعها، أن المهاجرين الذين جرى إنقاذهم ينتمون إلى جنسيات أفريقية مختلفة، وأن منتسبي خفر السواحل نقلوهم إلى نقاط الإنزال حسب القطاعات إلى نقاط طرابلس ومصفاة الزاوية والخمس، وتقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم.

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وقبل أربعة أيام، بدأ فريق العمل التابع للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) تسجيل المهاجرين غير الشرعيين من الجنسيات الأفريقية الصومالية والإريترية والإثيوبية من نزلاء جهاز مكافحة الهجرة غيرالشرعية فرع طرابلس.

وأوضح جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، فرع طرابلس، عبر حسابه الرسمي بـ«فيسبوك»، أن هذا الإجراء الذي بدأ الثلاثاء الماضي يأتي استكمالاً لإجراءات قانونية لازمة لترحيل هؤلاء المهاجرين إلى بلد آخر، وهو جمهورية النيجر، ومن ثم إلى بلد ثالث.

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