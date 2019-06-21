الخطوط الليبية تكشف سبب توقف الملاحة في مطار معيتيقة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 21 يونيو 2019, 11:24 مساء
مطار معيتيقة. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية اليوم الجمعة، عن سبب تعليق الرحلات الجوية في مطار معيتيقة الدولي بطرابلس.

وقال الناطق باسم الشركة محمد غنيوة لوكالة «فرانس برس» الجمعة «جرى استهداف مطار معيتيقة الدولي وعلقت الرحلات الجوية مؤقتًا لهذا السبب»، دون أن يذكر تفاصيل حول الاستهداف وآثاره.

ولفت غنيوة، إلى أن الخطوط الجوية الليبية «حوّلت رحلة متجهة إلى طرابلس من إسطنبول إلى مطار مصراتة، على بعد حوالي 200 كلم شرق طرابلس».

عودة حركة الملاحة في مطار معيتيقة الدولي بعد توقف ساعتين

ووفقًا لما ذكرته السلطات في مطار معيتيقة، لوكالة «فرانس برس» ستكون الرحلات الجوية المُحوّلة قادرة على استئناف الهبوط في المطار قريبًا.

يذكر أن إدارة مطار معيتيقة الدولي، أعلنت عبر صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك»عودة حركة الملاحة بعد توقف لنحو ساعتين، وقال المطار في بيان، إن عودة العمل الملاحة الجوية تأتي بعد توقف لحوالي ساعتين باستقبال طائرة الخطوط الجوية الافريقية القادمة من مطار إسطنبول الدولي، دون أن يكشف عن سبب توقف الملاحة من قبل.

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