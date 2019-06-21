بلدية سرت تبحث آلية لتزويد محطة الخليج البخارية بالغاز الطبيعي

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الجمعة 21 يونيو 2019, 09:14 مساء
جانب من اجتماع المجلس البلدي في سرت, 21 يونيو 2019 (بوابة الوسط)

عقد اليوم بديوان بلدية سرت، اجتماع موسع برئاسة عميد بلدية سرت مختار المعداني، لبحث تذليل المعوقات التي تواجه تزويد محطة كهرباء الخليج البخارية بخط الغاز الطبيعي، ووضع آلية من شأنها تسريع تنفيد مشروع خط الغاز الطبيعي لأهميته بضواحي سرت بمحلة القبيبة.

حضر الاجتماع عضو المجلس البلدي سرت، رئيس لجنة البنية التحتية غيت عبدالله، ومدير إدارة المرافق المحلية والأشغال بالبلدية منصور دلة، ومدير فرع مصلحة التخطيط العمراني خليج سرت الدكتور أمحمد لبز، ومدير إدارة محطة كهرباء الخليج البخارية المهندس حبيب أبوقرين ورئيس لجنة الأزمة بشركة الكهرباء الوسطى سرت فتحى قرقوم، ومدير موقع سرت بالجهاز التنفيذي للنهر الصناعي رمضان الفليدني، ومدير مكتب شركة هاتف ليبيا سرت أحمد يوسف، ومدير فرع مصلحة الأملاك العامة سرت فضيل الصداعي، ومدير إدارة الخدمات بشركة الكهرباء سرت سالم حسين، ومدير فرع الهيئة العامة للبيئة سرت صالح درياق، ومدير مكتب الموصلات حسن أمقاوي، ومدير مكتب الاعلام والعلاقات ببلدية سرت محمد الإميل، ومدير مكتب المشروعات بجهاز استثمار مياه النهر بالمنطقة الوسطى حسين الزروق، ومدير مكتب التخطيط العمراني بسرت عبد السلام عون، ومدير مكتب شؤون العميد على الزياني.

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وقال مدير مكتب الإعلام والعلاقات ببلدية سرت لـ«بوابة الوسط»، إن الاجتماع بحث تدارس التعجيل بتعويض أصحاب المزارع المار فيه مشروع مسار خط الغاز وعددهم 13 مزرعة.

وأكد المجتمعون أهمية هذا المشروع الاستراتيجي للمدينة ولقطاع الطاقة، والتأكيد على ضرورة أن يشرع العمل بتنفيذ المشروع لخط الغاز من خلال تعاون مصلحة التخطيط والاملاك العامة وشركة الكهرباء وبرعاية بلدية سرت.

وأشار مسؤول الإعلام بالبلدية إلى أن طول مسار مشروع خط الغاز يصل إلى 5 كيلو مترات وعرض المسار 30 متراً.

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