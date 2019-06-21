الوكالة الأمريكية للتنمية تقدم حوصلة لورشة عمل حول رؤية مستقبلية للتعليم في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 21 يونيو 2019, 07:36 مساء
جانب من لقاء مسئولين بالوكالة الأمريكية للتنمية USAID مع مسئولين بوزارة التعليم الليبية, 21 يونيو 2019 (وزارة التعليم)

قدم فريق العمل التابع للوكالة الأمريكية للتنمية USAID خلال لقائه، اليوم الجمعة، مع فريق عمل من وزارة التعليم برئاسة الأمين العام للجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم الدكتور عبد المنعم أبو لائحة، وعضوية عدد من المستشارين ومديري الإدارات والمكاتب بالوزارة، حوصلة شاملة لنتائج أعمال الخمسة الأيام الأولى لورشة العمل التي تنظمها الوكالة ضمن مشروع إعداد رؤية استراتيجية مستقبلية لتطوير التعليم في ليبيا.

وأوضح عضو فريق الوكالة مستشار التخطيط الاستراتيجي والجودة «مارك وال»، في بيان اليوم، الإجراءات التي تم اتخاذها وكافة المشاكل والمعوقات التي واجهت سير العمل طيلة الأيام الخمسة الأولى للورشة، مبدياً رضاه عن التعاون من جميع المشاركين في فعاليات الورشة وحرصهم على إنجاح المشروع .

وتحدث «وال» عن الخطوات المستقبلية لمشروع إعداد الرؤية والتي تعتزم الوكالة اتخاذها بالتعاون مع وزارة التعليم، موضحاً بأن فريق عمل الوكالة سيتابع في الأيام القادمة ميدانيا وعن كثب سير العمل بكل الوحدات الادارية والفنية والتعليمية التابعة لوزارة التعليم.

ورجح «وال» أن يقدم فريق عمل الوكالة تقريره المبدئي للمشروع مطلع شهر يوليو المقبل.

في سياق متصل قام المدير المحلي لمكتب الوكالة الأمريكية في ليبيا «كلينتون واين» بجولة تفقدية للاطمئنان على سير العمل بفعاليات الورشة، إذ التقى فريق عمل الوكالة، وأمين عام اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم ومستشار الوزير للتعاون الدولي أحمد الشنطة، وناقش معهم حجم الأعمال المنجزة والصعوبات والتحديات التي تعترض سير العمل بالمشروع وبحث سبل تذليلها.

وتسعى وزارة التعليم من خلال عملها مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لإعداد رؤية مستقبلية لتطوير التعليم في ليبيا ووضع استراتيجية تربوية جديدة تواكب التطور الذي شهده الميدان التربوي حديثًا في مختلف المجالات.

 

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