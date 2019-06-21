سالفيني لكونتي: على هولندا التدخل بشأن رفض «سي ووتش» ميناء طرابلس

رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي (وسط) بين نائبيه (ا ف ب)

كتب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني رسالة إلى رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، أكد فيها مجددًا، سياسة «الموانئ المغلقة»، ويحث على «مبادرة توعية جديدة نشطة» ضد هولندا، نظرًا لكون سفينة (سي ووتش٣) تحمل الراية الهولندية».

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وجاء في الرسالة، التي أوردتها وكالة «آكي»: «عزيزي جوزيبي، أكتب إليك لأشراكك ببعض الأفكار حول السلوك المستمر لسفينة (سي ووتش٣) التي ترفع العلم الهولندي، والتي لا تزال تعوم قبالة الساحل الإيطالي حاملة مهاجرين على متنها».

وتابع سالفيني: «إنه سلوك تتجلى خطورته في العزم الحديدي الذي قررت به السفينة رفض الميناء الذي أشارت به إليها السلطات الليبية المعنية، على الرغم من المكان الذي وقع فيه الحدث، ومتابعة الإبحار نحو إيطاليا، واعتبار المركز الوطني الإيطالي لتنسيق الإنقاذ البحري، هو المسؤول عن تحديد ميناء إنزال المهاجرين»، وذلك «في تشويه توزيع الاختصاصات وخرق التشريعات ذات الصلة».

وأشار وزير الداخلية، وفق «آكي»، إلى أن «التصميم الحازم للسفينة، قد أكدته حقيقة (سي ووتش٣) بقيت متمركزة لمدة سبعة أيام على حدود مياهنا الإقليمية»، وذلك «على الرغم من أنها طلبت ميناءً للرسوّ منذ البداية، من بلدها الذي تحمل رايته أيضًا»، والذي «كان يمكنها أن تصل إليه بطريق ملاحي أقصر».

وكانت منظمة «سي ووتش» الألمانية غير الحكومية، ردت على طلب وزير الداخلية الإيطالي، لسفينتها بإنزال مهاجرين أنقذتهم قبالة السواحل الليبية، قائلة إن «ميناء طرابلس ليس آمنًا».

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وكتبت المنظمة عبر حسابها بموقع «تويتر» 13 يونيو الجاري، إنها «جريمة أن نجبر أشخاص أنقذناهم إلى بلد تعاني من الحرب.. سيواجهون هناك السجن والتعذيب»، مضيفة أن «إيطاليا تروج لهذه الفظائع والاتحاد الأوروبي متواطئ في هذا الأمر المشين».