انطلاق حملة حماية السلاحف البحرية في شواطئ خليج سرت

جانب من عمليات البرنامج الليبي لحماية السلاحف البحرية

بدأ فريق البرنامج الليبي لحماية السلاحف البحرية عمليات المسح الروتيني لأعشاش السلاحف البحرية وحمايتها في شواطئ مدينة سرت وضواحيها.

وقال مدير فرع الهيئة العامة للبيئة في سرت مهندس صالح درياق، لـ«بوابة الوسط»، إن البرنامج الليبي لحماية السلاحف البحرية التابع للهيئة العامة للبيئة الذي تأسس سنة 2005 قام أمس بترقيم السلاحف بالمرقمات المعدنية الخاصة بالبرنامج بعد الانتهاء من التعشيش على شواطئ خليج سرت، بالإضافة إلى تجميع عينات لغرض الدراسات الجينية، فضلاً عن تسجيل القياسات ووضع شباك حديدي على الأعشاش لحمايتها من افتراس الثعالب وغيرها من الحيوانات.

ومن المعروف أن خليج سرت يحوي أحد أهم الشؤاطى على مستوى البحر المتوسط من حيت ارتياد السلاحف البحرية.