انطلاق حملة حماية السلاحف البحرية في شواطئ خليج سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الجمعة 21 يونيو 2019, 03:23 مساء
جانب من عمليات البرنامج الليبي لحماية السلاحف البحرية

بدأ فريق البرنامج الليبي لحماية السلاحف البحرية عمليات المسح الروتيني لأعشاش السلاحف البحرية وحمايتها في شواطئ مدينة سرت وضواحيها.

وقال مدير فرع الهيئة العامة للبيئة في سرت مهندس صالح درياق، لـ«بوابة الوسط»، إن البرنامج الليبي لحماية السلاحف البحرية التابع للهيئة العامة للبيئة الذي تأسس سنة 2005 قام أمس بترقيم السلاحف بالمرقمات المعدنية الخاصة بالبرنامج بعد الانتهاء من التعشيش على شواطئ  خليج سرت، بالإضافة إلى تجميع عينات لغرض الدراسات الجينية، فضلاً عن تسجيل القياسات ووضع شباك حديدي على الأعشاش لحمايتها من افتراس الثعالب وغيرها من الحيوانات.

ومن المعروف أن خليج سرت يحوي أحد أهم الشؤاطى على مستوى البحر المتوسط من حيت ارتياد السلاحف البحرية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السفير الأميركي المرشح: مهمتي الرئيسية وقف إطلاق النار في طرابلس ودعم استئناف ...
ليبيا
في العدد187: «حوار الطرشان» يجهض مبادرات حل الأزمة و«الدوامات» تهدد مصايف بنغازي
ليبيا
ارتفاع أسعار النفط بعد إسقاط إيران طائرة أميركية مسيرة
اقتصاد
الاتحاد الإفريقي يتراجع عن عقد مؤتمر للمصالحة حول ليبيا في يوليو المقبل
ليبيا
إحالة ساركوزي إلى المحاكمة بتهم فساد تتعلق بقضية تمويل ليبي لحملته الانتخابية في...
دولى
أربع وصايا وعد محمد صلاح بالتمسك بها أمام شيخ الأزهر
رياضة عالمية
«داخلية المؤقتة» تدرج «الفلاكا - زومبي» ضمن المواد المخدرة
ليبيا
في 4 بلاغات للنائب العام.. مؤسسة النفط تتهم التكبالي بالتحريض
ليبيا
جدل في السعودية بسبب قانون المحافظة على «الذوق العام»
منوعات
«صحة الوفاق»: علاج الليبيين بمركز الحسين لأمراض السرطان في الأردن بالتكلفة ...
ليبيا
«الرئاسي»: الخزانة العامة تتحمل تكلفة حج أسر الشهداء والمصابين.. و2680 دينارًا ...
ليبيا
الملاكم الليبي الزناد يقرر الرحيل
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسباب تلف بطارية سيارتك