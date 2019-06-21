برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم غات بـ 3.2 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 21 يونيو 2019, 02:58 مساء
المياه تغطي شوارع غات بعد السيول، 5 يونيو 2019، (الإنترنت)

قرر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تخصيص مبلغ 3.2 مليون دولار، مقدمة من الاتحاد الأوروبي وشركاء البرنامج، من أجل دعم مدينة غات التي تعرضت لفيضانات وسيول أجبرت آلاف المواطنين على النزوح.

وأعلن مكتب البرنامج في ليبيا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس الخميس، إن هذه الأموال ستوجه لتأمين حصول أهالي المدينة على الخدمات الصحية والمواد الغذائية ومياه الشرب والأدوات الصحية.

وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جيراردو نوتو، «لقد بدأنا بالفعل عمليات الشراء؛ من أجل الوصول إلى المدينة خلال الأسابيع المقبلة، تلبية للاحتياجات الملحة التي شهدتها بعثة الأمم المتحدة أثناء زيارة غات».

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يذكر أن غات تعرضت إلى سيول في 4 يونيو الحالي، أسفرت عن نزوح أكثر من 2500 شخص، وعلى أثره تلقت المدينة مساعدات من البلديات المجاورة ومنظمات أهلية، وأيضًا من حكومتي الوفاق والموقتة.

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