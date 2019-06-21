«بلدي بنغازي» يواصل رصف شوارع المدينة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 21 يونيو 2019, 02:34 مساء
رصف شارع الكويت في بنغازي، 21 يونيو 2019، (المجلس البلدي بنغازي)

واصل المجلس البلدي بنغازي، حملة رصف طرق المدينة، حيث نشرت صفحة المجلس على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة، صور رصف شارع الكويت الرابط بين الدائري الرابع والدائري الخامس «منطقة المساكن».

والأحد الماضي، أعلن المجلس رصف شارع الإسكندرية (الفندق البلدي) إلى طريق مستشفى الجمهورية، بمساحة 70 مترًا مربعًا، مشيرًا إلى انتهاء رصف القطعية الخاصة بالطريق الدائري الرابع، مفترق جامعة بنغازي.

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يذكر أن المجلس بدأ 6 سبتمبر الماضي، تنفيذ مشاريع رصف عدد من الطرق في مدينة بنغازي، بإشراف مكتب المشروعات بقطاع الإسكان والمرافق بنغازي التابع للحكومة الموقتة.
 

عدد من العاملين في مشروع رصف الطرق في بنغازي
شارع الكويت في بنغازي بعد الرصف
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