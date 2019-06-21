«الأرصاد»: أغلب مناطق البلاد تتعرض إلى موجة حارة

موجة حارة تتعرض لها أغلب مناطق البلاد، 21 يونيو 2019، (أرشيفية)

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، تعرض مناطق الشمال الغربي إلى موجة حارة، خاصة على الدواخل، بسبب منخفض صحراوي، متوقعًا أن تتراوح درجات الحرارة بين 33 و38 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وتصل على الدواخل إلى 44 درجة مئوية.

وأشارت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الجمعة، إلى تأثر مناطق الشرق بمرتفع جوي يعمل على استقرار حالة الطقس، لتتراوح درجات الحرارة بين 27 و33 درجة مئوية، بينما تبقى مرتفعة على مناطق الوسط والجنوب حيث تترواح بين 39 و44 درجة مئوية.

رأس جدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العالية، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، تنشط يوم الغد على بعض المناطق الساحلية؛ ما قد يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 31 و37 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 39 و44 درجة على المناطق الداخلية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا غدًا.

الخليج – سهل بنغازي وحتى مساعد – جالو – مراده

السماء صافية إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور شبورة مائية أثناء الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة وتنشط أحيانًا على الدواخل، ما قد يتسبب غب إثارة الأتربة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 27 و33 على المناطق الساحلية، وبين 36 و40 على المناطق الداخلية.

الجفرة – سبها - غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العالية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 39 و40 درجة مئوية.

الكفرة – السرير – تازربو

السماء صافية، وتكون الرياح شمالية غربية، معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على بعض المناطق، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 40 و43 درجة مئوية.

بيان بدرجات الحرارة اليوم الجمعة 21 يونيو 2019