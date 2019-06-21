إطفاء حريق شاحنة نقل وقود قرب حقل السرير

فريق السلامة بشركة الخليج العربي للنفط بعد إطفاء حريق سيارة نقل وقود قرب حقل السرير النفطي، 20 يونيو 2019، (الخليج العربي للنفط)

تمكن فريق السلامة التابع لشركة الخليج العربي للنفط، أمس الخميس، من إطفاء حريق في شاحنة نقل وقود، لحرس المنشآت النفطية، خارج حقل السرير النفطي، وفق بيان على صفحة الشركة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ووجهت الشركة، الشكر إلى الفريق على مجهوداته، منوهة بأنه تمكن من إخماد الحريق قبل أن تصل ألسنة اللهب إلى خزان الوقود.

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وفي سياق آخر، أعلنت الشركة ، أمس، نيتها التعاقد على 15 مقطورة، تحوي 30 غرفة، ومجهزة بالأثاث، من أجل العاملين في حقل السرير، مشيرة إلى أن من المقرر استلام المقطورات يوم الأحد المقبل، كما سيتم توفير 15 مقطورة أخرى للعاملين في حقل مسلة.