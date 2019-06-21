«البلدي سرت» يوضح سبب قطع المياه عن المدينة أمس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 21 يونيو 2019, 08:58 صباحا
مهندسو مشروع النهر الصناعي وقوات الأمن في سرت خلال تعبئة خط النهر المغذي للمدينة، 20 يونيو 2019، (مجلس البلدي سرت)

كشف المجلس البلدي سرت، اليوم الجمعة، عن سبب قطع المياه عن المدينة، أمس الخميس، وفق بيان نشرته صفحة المجلس على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأوضح المجلس، في البيان، إن هذا الإجراء جاء لأجل تعبئة خط النهر الصناعي، مشيرًا إلى أن المهندسين من جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، ووحدة المفرزة الاحتياطية التابعة لمديرية أمن سرت، أغلقوا مشروع «مطرتين وإكحيلة والنوفلية ووادي مسعوده وهراوه والعامرة وسلطان والحنيوة»، وكذلك الخزان الكبير والخزان النهائي، إضافة إلى الصمام المغذي لمدينه سرت ومدينه بن جواد.

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يذكر أن سرت وعدد من المدن الأخرى عانت من شح المياه خلال الأسابيع الماضية، بسبب تعديات المواطنين على المشاريع الزراعية الخاصة بالنهر الصناعي.

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