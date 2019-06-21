الحكومة الموقتة تؤسس الفرع البلدي جردينة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 21 يونيو 2019, 08:21 صباحا
رئيس الحكومة الموقتة عبدالله عبدالرحمن الثني (الإنترنت: أرشيفية)

أصدرت الحكومة الموقتة، أمس الخميس، قرارًا بإنشاء الفرع البلدي جردينة، وتكون تبعيته لبلدية بنغازي، وفق وكالة الأنباء الليبية في البيضاء.

ونشرت الوكالة صورة من القرار، الذي جاء فيه أيضًا الحدود الإدارية للفرع الجديد، وهي «شمالًا: طريق المقرحة ومنطقة النواقية، جنوبًا: بلدية سلوق والبوابة الإلكترونية، شرقًا: سلسلة جبال الظاهر، غربًا: حي الكتوي".

اقرأ أيضًا: الانتهاء من طباعة سجلات المواليد في بنغازي

وفي بنغازي أيضًا، أعلن مدير مصلحة الأحوال المدنية في المدينة، عقيد أسامة الدرسي، أمس، انتهاء طباعة سجلات المواليد في المدينة، بعد نقصها منذ أشهر، ما أدى إلى إيقاف خدمة التسجيلات في المكاتب الخدمية.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ارتفاع أسعار النفط بعد إسقاط إيران طائرة أميركية مسيرة
اقتصاد
الاتحاد الإفريقي يتراجع عن عقد مؤتمر للمصالحة حول ليبيا في يوليو المقبل
ليبيا
إحالة ساركوزي إلى المحاكمة بتهم فساد تتعلق بقضية تمويل ليبي لحملته الانتخابية في...
دولى
أربع وصايا وعد محمد صلاح بالتمسك بها أمام شيخ الأزهر
رياضة عالمية
«داخلية المؤقتة» تدرج «الفلاكا - زومبي» ضمن المواد المخدرة
ليبيا
في 4 بلاغات للنائب العام.. مؤسسة النفط تتهم التكبالي بالتحريض
ليبيا
جدل في السعودية بسبب قانون المحافظة على «الذوق العام»
منوعات
«صحة الوفاق»: علاج الليبيين بمركز الحسين لأمراض السرطان في الأردن بالتكلفة ...
ليبيا
«الرئاسي»: الخزانة العامة تتحمل تكلفة حج أسر الشهداء والمصابين.. و2680 دينارًا ...
ليبيا
الملاكم الليبي الزناد يقرر الرحيل
رياضة محلية
كاركاتير خيري - إجماع عالمي .. لا للحل العسكري في ليبيا!
كاريكاتير
8.736 مليار دولار مبيعات النقد في 8 أشهر والرسوم عليها 22.06 مليار دينار
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسباب تلف بطارية سيارتك