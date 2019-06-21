صحة الوفاق: مستشفى طرابلس المركزي استقبل نحو 45 ألف حالة في الـ5 أشهر الماضية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 21 يونيو 2019, 01:40 صباحا
مستشفى طرابلس المركزي. (أرشيفية)

قالت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، إن أقسام الإسعاف والطوارئ بمستشفى طرابلس المركزي (ثاني أكبر مستشفيات العاصمة) شهدت ارتفاعًا في حالات الدخول بمعدل 44476 حالة خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري.

وأكد مدير مستشفى طرابلس المركزي، البهلول بن رمضان، أن الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى تشهد «تحسنًا كبيرًا» في الأونة الأخيرة، بفضل الجهود التي بذلها وكيل عام وزارة الصحة محمد هيثم عيسى الذي يولي اهتمامه باستعادة الدور الهام الذي يلعبه مستشفى طرابلس المركزي في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين من خلال توفير احتياجاته، حسب بيان نشرته وزارة الصحة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك».

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وأوضح البيان أن أقسام إسعاف الحوادث والباطنة خضعت بكامل الوحدات التابعة لها إلى جانب وحدتي القسطرة والأورام لأعمال صيانة شاملة وتجهيز، فيما استأنفت أعمال الصيانة بقسمي الجراحة العامة وجراحة العظام.

وأشار البيان إلى أن «الوزارة ستنهض بدور الخدمات الطبية التي يقدمها القطاع العام باستعادة تشغيل المستشفيات العامة والتخصصية بكامل قدرتها الاستيعابية، من خلال إمدادها باحتياجاتها من أدوية ومستلزمات ومشغلات ومعدات وأجهزة طبية إلى جانب تنفيذ أعمال صيانة داخل الأقسام التابعة لها».

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