شركة الكهرباء توجه رسالة للمواطنين لتفادي الانقطاع المتكرر للتيار

الفرق الفنية بدائرة الهضبة تستبدل المحول المعطل بمحطة جمعة الأربش. (شركة الكهرباء)



وجهت الشركة العامة للكهرباء، رسالة لمواطني طرابلس لتفادي الانقطاع المتكرر التيار الكهربائي في محطات الشركة، مطالبة إياهم بفصل الأجهزة الكهربائية عند انقطاع التيار.

وذكرت الشركة في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، أنه «نظرًا للمشاكل الفنية التي تحدث أثناء عودة التيار الكهربائي بعد فترة طرح الأحمال، استبدلت الفرق الفنية بدائرة توزيع الهضبة مساء الخميس، المحول المعطل بمحول جديد بمحطة جمعة الأربش بمنطقة حي دمشق بعد تعرضه لعطل نتيجة لارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على الطاقة».

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وطالبت الشركة، المواطنين بـ«فصل الأجهزة الكهربائية عند انقطاع التيار الكهربائي وأثناء الدخول في برنامج طرح الأحمال على أن يتم تشغيلها بعد رجوع التيار الكهربائي ببضع دقائق؛ تفاديًا لتزامن ارتفاع أحمال الشبكة وحدوث أعطال في الشبكة من محولات وكوابل والذي يؤدي إلى زيادة ساعات فترة الانقطاع».

الفرق الفنية بدائرة الهضبة تستبدل المحول المعطل بمحطة جمعة الأربش. (شركة الكهرباء)

الفرق الفنية بدائرة الهضبة تستبدل المحول المعطل بمحطة جمعة الأربش. (شركة الكهرباء)

الفرق الفنية بدائرة الهضبة تستبدل المحول المعطل بمحطة جمعة الأربش. (شركة الكهرباء)