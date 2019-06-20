«تعليم الوفاق»: أسئلة الأزمة ملزمة لسنوات النقل بمدارس مراقبات طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 يونيو 2019, 09:43 مساء
وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني لشؤون التعليم العام، عادل جمعة. (وزارة التعليم)

أكد وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني لشؤون التعليم العام، عادل جمعة، اليوم الخميس أن «أسئلة الأزمة ملزمة في جميع المؤسسات التعليمية (المدارس) التابعة» لمراقبات التعليم في بلديات طرابلس، مشددًا على أنه «لا مجال لإجراء الامتحانات النصفية لطلبة سنوات النقل وامتحانات الفترة الثانية لطلبة الشهادات العامة».

ودعا جمعة في تصريح نشرته وزارة التعليم عبر صفحتها على «فيسبوك» مراقبي التعليم في بلديات طرابلس إلى «ضرورة التقيد والالتزام بما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عقده معهم يوم الإثنين الماضي الموافق 27 يونيو 2019م بشأن التنظيمات الخاصة بالامتحانات النصفية والنهائية لطلبة سنوات النقل والشهادات العامة».

وقال إنه «لا مجال لإجراء الامتحانات النصفية لطلبة سنوات النقل وامتحانات الفترة الثانية لطلبة الشهادات العامة في جميع المؤسسات التعليمية التابعة لمراقبات التعليم ببلديات طرابلس»، مؤكدًا «إلزامية أسئلة الأزمة لكافة طلبة سنوات النقل بجميع المؤسسات التعليمية التابعة لهذه المراقبات».

وبشأن امتحانات طلبة الشهادات العامة والترتيبات الخاصة بها، أوضح وكيل وزارة التعليم أنها ستكون محور اجتماع وزارة التعليم العادي الثاني للعام 2019م مع مراقبي التعليم بالبلديات المزمع عقده خلال الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن «الوزارة ستأخذ في عين الاعتبار كل الظروف التي تعيشها البلاد، وستكون في مستوى المسؤولية الموكلة لها».

يشار إلى أن مراقبات التعليم في بلديات طرابلس تضم بلديات (طرابلس المركز - جنزور - حي الأندلس- عين زارة - تاجوراء - سوق الجمعة).

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