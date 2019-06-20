سلامة يبحث مع وزيرة خارجية النرويج وقف إطلاق النار في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 يونيو 2019, 03:38 مساء
لقاء مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، مع وزيرة خارجية النرويج، 20 يونيو 2019، (بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا)

بحث مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، مع وزيرة خارجية النرويج، الخميس، تطورات الأوضاع في طرابلس.

وتناول اللقاء أيضًا مناقشة سبل وقف إطلاق النار في ليبيا، بحسب بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وجاء هذا اللقاء على هامش المؤتمر السنوي للوساطة في النزاعات المنعقد في أوسلو، حيث قابل سلامة أيضًا وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات، أنور قرقاش، ومفوض السلم في الاتحاد الافريقي، إسماعيل الشرقي، ورئيس برنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلى.
 

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