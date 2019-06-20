الجزائر ترسل مساعدات إلى غات

مستنقعات المياه في غات جراء السيول الغزيرة، (الإنترنت: أرشيفية)

أرسلت الجزائر، اليوم الخميس، مساعدات عاجلة إلى مدينة غات، التي تعرضت في 4 يونيو الماضي إلى سيول خلفت وراءها قتلى ونازحين.

وكشفت وزارة الداخلية الجزائرية، في بيان، أن المساعدات الموجهة إلى غات، المحاذية لولاية إيليزي، تحوي 77 طنًا من الأغذية، و18 طنًا من المياه المعدنية، وكميات من الأدوية، و2000 فراش، وأغطية ومولدين كهربائيين، و16 مضخة خاصة بالري.

اقرأ أيضًا: الحكومة الموقتة ترسل مساعدات إلى غات.. و«كشاف طبرق» يجمع تبرعات للمدينة

وتعرضت غات وجانت الجزائرية، المحاذيتين لبعضهما، إلى سيول لم تشهد المدينتان منذ أكثر من 40 عامًا. وباعتبار غات قريبة من الجزائر، طالب رؤساء جمعيات وبرلمانيون ومواطنون من منطقة جانت بالمبادرة في مساعدة المدينة.