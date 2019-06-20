الجزائر ترسل مساعدات إلى غات

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الخميس 20 يونيو 2019, 02:44 مساء
مستنقعات المياه في غات جراء السيول الغزيرة، (الإنترنت: أرشيفية)

أرسلت الجزائر، اليوم الخميس، مساعدات عاجلة إلى مدينة غات، التي تعرضت في 4 يونيو الماضي إلى سيول خلفت وراءها قتلى ونازحين.

وكشفت وزارة الداخلية الجزائرية، في بيان، أن المساعدات الموجهة إلى غات، المحاذية لولاية إيليزي، تحوي 77 طنًا من الأغذية، و18 طنًا من المياه المعدنية، وكميات من الأدوية، و2000 فراش، وأغطية ومولدين كهربائيين، و16 مضخة خاصة بالري.

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وتعرضت غات وجانت الجزائرية، المحاذيتين لبعضهما، إلى سيول لم تشهد المدينتان منذ أكثر من 40 عامًا. وباعتبار غات قريبة من الجزائر، طالب رؤساء جمعيات وبرلمانيون ومواطنون من منطقة جانت بالمبادرة في مساعدة المدينة.

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