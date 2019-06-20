«الخطوط الجوية» تشكو من سرقة سترات النجاة في طائراتها

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 يونيو 2019, 02:22 مساء
مسافرون على متن إحدى رحلات الخطوط الجوية الليبية، (الإنترنت: أرشيفية)

كشفت الخطوط الجوية الليبية، عن سرقات متكررة لسُترات النجاة في طائراتها الخاصة بالركاب، وفق وكالة الأنباء الليبية في البيضاء.

وأضافت الشركة، في بيان نشرته الوكالة، اليوم الخميس، «سُترة النجاة الموجودة في الطائرة ذات مواصفات خاصة، وشركات الطيران في ليبيا حاليًا تُواجه مشكلة كبيرة في الوصول إلى المواد المصنعة منها، كونها تتطلب شحنًا خاصًا».

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وأضافت الشركة: «سعر تلك المواد مبالغ فيها»، داعية الركاب إلى توعية الأطفال والشباب بخطورة العبث بسترات النجاة.

وطالبت الشركة، الجهات الأمنية في المطارات الليبية، التيقن لوجود السترة في حقائب المسافرين أثناء مرورها بجهاز التفتيش، واتخاذ إجراءات رادعة ضد المتورطين في سرقة السترات.

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