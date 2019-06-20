تشكيل فريق للدعم النفسي من مركز مكافحة الأمراض و«الشئون الاجتماعية»

حملة تطعيمات، (الإنترنت: أرشيفية)

اتفق مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور حسين بن عثمان، مع وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوفاق، محسن أبو سنينة، على تشكيل فريق مشترك دائم للدعم النفسي والاجتماعي لعلاج المواطنين الذين يتعرضون لمشكلات نفسية خلال الأزمات.

وقرر الطرفان، وفق بيان صادر عن المركز، اليوم الخميس، توقيع مذكرة شراكة بين القطاعين؛ لدراسة وعلاج حالات التوحد، وغيرها من الأمراض العقلية والأمراض السارية، كما بحثا أوجه التعاون المشترك.

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وأمس الأربعاء، زار فريقا الدعم الصحي والنفسي التابعان للجنة الأزمة وطوارئ صحة المجتمع بالمركز، مركز إيواء النازحين بمصحة الأخوة، ضمن عمليات المسح الطبي الشامل لمراكز إيواء النازحين من اشتباكات العاصمة طرابلس، حيث أجريا مسحا طبيا شاملا على الأمراض الجلدية والنفسية التي قد تحدث في أماكن تجمع النازحين، والتي صنفت من قبل مركز مكافحة الأمراض ضمن أبرز المشاكل الصحية التي تحدث أثناء الأزمات.