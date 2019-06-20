تشكيل فريق للدعم النفسي من مركز مكافحة الأمراض و«الشئون الاجتماعية»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 يونيو 2019, 01:26 مساء
حملة تطعيمات، (الإنترنت: أرشيفية)

اتفق مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور حسين بن عثمان، مع وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوفاق، محسن أبو سنينة، على تشكيل فريق مشترك دائم للدعم النفسي والاجتماعي لعلاج المواطنين الذين يتعرضون لمشكلات نفسية خلال الأزمات.

وقرر الطرفان، وفق بيان صادر عن المركز، اليوم الخميس، توقيع مذكرة شراكة بين القطاعين؛ لدراسة وعلاج حالات التوحد، وغيرها من الأمراض العقلية والأمراض السارية، كما بحثا أوجه التعاون المشترك.

اقرأ أيضًا: مسح طبي لمركز إيواء النازحين بمصحة الأخوة

وأمس الأربعاء، زار فريقا الدعم الصحي والنفسي التابعان للجنة الأزمة وطوارئ صحة المجتمع بالمركز، مركز إيواء النازحين بمصحة الأخوة، ضمن عمليات المسح الطبي الشامل لمراكز إيواء النازحين من اشتباكات العاصمة طرابلس، حيث أجريا مسحا طبيا شاملا على الأمراض الجلدية والنفسية التي قد تحدث في أماكن تجمع النازحين، والتي صنفت من قبل مركز مكافحة الأمراض ضمن أبرز المشاكل الصحية التي تحدث أثناء الأزمات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المحتجون في «هونغ كونغ» يهددون بتظاهرات جديدة
دولى
إحالة ساركوزي إلى المحاكمة بتهم فساد تتعلق بقضية تمويل ليبي لحملته الانتخابية في...
دولى
نيمار يرد على الخليفي بأربعة كلمات تشعل ثورة جماهير برشلونة
رياضة عالمية
في 4 بلاغات للنائب العام.. مؤسسة النفط تتهم التكبالي بالتحريض
ليبيا
جدل في السعودية بسبب قانون المحافظة على «الذوق العام»
منوعات
«صحة الوفاق»: علاج الليبيين بمركز الحسين لأمراض السرطان في الأردن بالتكلفة ...
ليبيا
«الرئاسي»: الخزانة العامة تتحمل تكلفة حج أسر الشهداء والمصابين.. و2680 دينارًا ...
ليبيا
بالصور.. هدايا أطفال «حليمة السعدية» بطرابلس إلى أطفال غات
ليبيا
بطائرة خاصة.. أمن سبها يُرحّل عددًا من السجناء الخطرين إلى سجن قرنادة
ليبيا
تخطت كلوزة.. مارتا أفضل هدافة في تاريخ نهائيات كأس العالم للرجال والسيدات
رياضة عالمية
لاعب و100 مليون يورو يمهدان لعودة نيمار إلى برشلونة
رياضة عالمية
الملاكم الليبي الزناد يقرر الرحيل
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أمل جديد لمرضى سرطان المعدة