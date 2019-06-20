«طبرق الطبي» يعلن نجاح عمليات زراعة قرنية لـ 9 ليبيين في مصر

مركز طبرق الطبي، (الإنترنت: أرشيفية)

أعلنت اللجنة المركزية للعلاج بالداخل والخارج وتوطين العلاج بمركز طبرق الطبي، الخميس، نجاح عمليات زراعة قرنية لتسعة ليبيين، أجريت في مستشفيات متخصصة بجراحة وطب العيون في مصر، وفق وكالة الأنباء الليبية في البيضاء.

وأوضحت اللجنة، أنها مستمرة في إرسال حالات مماثلة إلى مصر خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يصل عددها 50 حالة من مختلف المدن والمناطق التابعة للجنة.

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وبالأمس، كشفت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، عن التوصل إلى اتفاق مع مركز الحسين لعلاج أمراض السرطان في الأردن، يقضي بتوحيد أسعار الأدوية والخدمات العلاجية بين الأردنيين والليبيين، إذ سيتحصل مرضى الأورام الليبيون على خدمات طبية متكاملة وفقًا للائحة الأسعار المحلية التي أقرتها وزارة الصحة الأردنية ونقابة الأطباء بالأردن لمواطني الدولة.