«طبرق الطبي» يعلن نجاح عمليات زراعة قرنية لـ 9 ليبيين في مصر

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 يونيو 2019, 12:13 مساء
مركز طبرق الطبي، (الإنترنت: أرشيفية)

أعلنت اللجنة المركزية للعلاج بالداخل والخارج وتوطين العلاج بمركز طبرق الطبي، الخميس، نجاح عمليات زراعة قرنية لتسعة ليبيين، أجريت في مستشفيات متخصصة بجراحة وطب العيون في مصر، وفق وكالة الأنباء الليبية في البيضاء.

وأوضحت اللجنة، أنها مستمرة في إرسال حالات مماثلة إلى مصر خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يصل عددها 50 حالة من مختلف المدن والمناطق التابعة للجنة.

اقرأ أيضًا: «صحة الوفاق»: علاج الليبيين بمركز الحسين لأمراض السرطان في الأردن بالتكلفة المحلية

وبالأمس، كشفت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، عن التوصل إلى اتفاق مع مركز الحسين لعلاج أمراض السرطان في الأردن، يقضي بتوحيد أسعار الأدوية والخدمات العلاجية بين الأردنيين والليبيين، إذ سيتحصل مرضى الأورام الليبيون على خدمات طبية متكاملة وفقًا للائحة الأسعار المحلية التي أقرتها وزارة الصحة الأردنية ونقابة الأطباء بالأردن لمواطني الدولة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المحتجون في «هونغ كونغ» يهددون بتظاهرات جديدة
دولى
نيمار يرد على الخليفي بأربعة كلمات تشعل ثورة جماهير برشلونة
رياضة عالمية
في 4 بلاغات للنائب العام.. مؤسسة النفط تتهم التكبالي بالتحريض
ليبيا
جدل في السعودية بسبب قانون المحافظة على «الذوق العام»
منوعات
«صحة الوفاق»: علاج الليبيين بمركز الحسين لأمراض السرطان في الأردن بالتكلفة ...
ليبيا
«الرئاسي»: الخزانة العامة تتحمل تكلفة حج أسر الشهداء والمصابين.. و2680 دينارًا ...
ليبيا
بالصور.. هدايا أطفال «حليمة السعدية» بطرابلس إلى أطفال غات
ليبيا
بطائرة خاصة.. أمن سبها يُرحّل عددًا من السجناء الخطرين إلى سجن قرنادة
ليبيا
تخطت كلوزة.. مارتا أفضل هدافة في تاريخ نهائيات كأس العالم للرجال والسيدات
رياضة عالمية
لاعب و100 مليون يورو يمهدان لعودة نيمار إلى برشلونة
رياضة عالمية
الملاكم الليبي الزناد يقرر الرحيل
رياضة محلية
«داخلية الوفاق» تسلم 20 مركبة لمديريتي أمن طرابلس ومصراتة وإدارة المرور
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أمل جديد لمرضى سرطان المعدة