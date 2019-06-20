سفارة أميركا في ليبيا تقدم منح مشاريع صغيرة تصل إلى 5 آلاف دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 يونيو 2019, 11:35 صباحا
مقر سفارة الولايات المتحدة السابق في العاصمة طرابلس، (أرشيفية: بوابة الوسط)

أعلنت السفارة الأميركية في ليبيا، اليوم الخميس، تمويل المشاريع المجتمعية لليبيين، من خلال برنامج المنح الصغيرة، وفق بيان على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأضافت السفارة: «نحن نبحث عن أفكار مبدعة لها تأثير من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الثقافية والأكاديمية التي تمثل المجتمعات في جميع أنحاء ليبيا»، مشيرة إلى أن المنح تصل قيمتها إلى 5 آلاف دولار.

وأوضحت السفارة، أن البرنامج مقدم إلى «منظمات المجتمع المدني الملتزمة والمنظمة، والممثلين المحليين للمجتمع المدني، وغرف التفكير والبحث، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الثقافية، والمؤسسات الأكاديمية»، منوهة إلى أنه يجب أن يتمتع جميع الممنوحين بوضع غير ربحي، وأن يتم الانتهاء من المشروع في سنة أو أقل.

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وبالنسبة لأهداف البرنامج، فهي «تعزيز فهم القيم والمؤسسات الأميركية، وتعليم اللغة الإنجليزية، والدراسة في الولايات المتحدة؛ ودعم التنوّع وقبول مجموعات الأقليات، ومساعدة الشباب الليبي على اكتشاف إمكاناتهم من خلال البرامج المبتكرة في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات المبتكرة (STEM) بمشاركة خبراء الأمريكيين»، بحسب السفارة.

وتشمل أنشطة البرنامج «ورش عمل وندوات ودورات تدريبية ودروس بشأن المواضيع الأمريكية أو القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبرامج الثقافية تستهدف الشباب والمجتمعات المحرومة، وتدريب على البرامج الإذاعية والتلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي».

وفي يوم الجمعة الماضي، أعلنت السفارة سفر، 21 شابا وشابة، من ليبيا إلى الولايات المتحدة هذا الصيف ضمن برنامجي التبادل YES و Space Camp.

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