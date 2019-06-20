«سرت للنفط» تبدأ الإنتاج من بئر غاز بـ14 مليون قدم مكعب يوميًا

مهندسون في شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز دخل حقل الاستقلال شرق ليبيا، 20 يونيو 2019، (شركة سرت للنفط)

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، بدء الإنتاج من «البئر FF03R-6» في حقل الاستقلال، اليوم الخميس، ليضيف نحو 14 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا.

وأكدت الشركة، في بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن أعمال ربط آبار حقل الاستقلال صعبة من الناحية الفنية بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وكذلك ضغط رأس البئر العالي، ما يفرض ضرورة أخذ اعتبارات فنية عديدة عند ربط البئر، منها التمدد الحراري وغير ذلك.

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يذكر أن الشركة، أصدرت أمس الأربعاء بيانًا نفت فيه علاقتها بنقص توليد الطاقة الكهربائية من محطة الزويتينة (شرق ليبيا)، منوهة إلى أن إمدادات الغاز الطبيعي إلى المحطة تسير وفق المعتاد.



مهندسون في شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز دخل حقل الاستقلال شرق ليبيا

مهندسون في شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز دخل حقل الاستقلال شرق ليبيا