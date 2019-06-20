سرت تستضيف اجتماع القيادة العامة للكشاف

صبي ضمن فريق الكشافة يوزع مطويات لترشيد استهلاك الكهرباء في سرت، (أرشيفية)

تستضيف مدينة سرت، خلال الأيام المقبلة، اجتماع القيادة العامة لكشاف ليبيا، بحسب مدير مكتب الإعلام والعلاقات في بلدية سرت، محمد الأميل.

وفي سياق متصل، التقى عميد بلدية سرت، مختار المعداني، في مكتبه، مؤسسي الحركة الكشفية في سرت، محمد أرحومة، وقد أشاد بالدور الكبير الذي تقدمه الحركة الكشفية في سرت، ومساهمتها المتواصلة مع البلدية في كافة فعالياتها.

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وفي 29 مارس الماضي، احتفلت الحركة الكشفية بالذكرى الـ65 لتأسيسها، وقد كانت انطلاقة الحركة من مدرسة طرابلس الثانوية بقيادة علي خليفة الزائدي.

