مصرف التجارة والتنمية يطلق مشروع امتلاك وظيفة وسيارة ضمن برنامج وعد

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 يونيو 2019, 10:56 مساء

أطلق مصرف التجارة والتنمية، بالتعاون مع شركة واصل الليبية وعبر برنامج (وعد)، لدعم المشروعات الصغرى والمتوسطة، مشروع امتلاك (وظيفة + سيارة) في مدينتي طبرق والبيضاء، لتكون ضمن أسطول خدمة (رحّال).

وأوضح المصرف في بيان اليوم، أن يمكن للشخص التقدم للبرنامج باتباع عدة خطوات والحصول على سيارة طراز حديث والعمل بشركة واصل الليبية والتي تمتلك خدمة (رحال)، حيث يمكن للمتقدم أن يعمل على السيارة التي سيمتلكها بنظام الأقساط في خدمة رحّال لتوصيل الركاب إلى أن يتم تسديد القيمة بالكامل ضمن جدول زمني محدد، على أن يوافق المتقدم على شروط العمل والضوابط المعمول بها لدي الشركة للحصول على (سيارة +وظيفة).

وتمثلت الخطوات الواجب اتباعها للتسجيل في البرنامج بالاشتراك في خدمة رحّال السائق من خلال الموقع https://www.rahal.ly/help-center، ثم تقوم شركة واصل الليبية بالاتصال بكم و«تحديد موعد المقابلة الشخصية وتقديم المستندات المطلوبة التي سيتم إخطاركم بها لاحقاً خلال الاتصال»، والحصول على موافقة شركة واصل الليبية حتى تتمكن من تقديم المطلوب لمصرف التجارة والتنمية، وبعد ذلك تقديم الأوراق المطلوبة لفرع المصرف، وتعبئة نموذج الحصول على قرض تمليك السيارة المطلوبة، وبعد ذلك قضاء فترة التدريب الخاصة بخدمة رحال، ثم استلام السيارة والانطلاق في بدء الخدمة.

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