مؤسسة النفط و«ائتلاف ريبسول» يشرعان في تنفيذ مشاريع تنموية ببلدية الرجبان

المؤسسة الوطنية للنفط تسلم مضختي مياه طاردتين لتغذية شبكة المياه لبلدية الرجبان, 19 يونيو 2019, (المؤسسة الوطنية للنفط)

سلمت المؤسسة الوطنية للنفط بالتعاون مع مجموعة من شركائها الدوليين المتمثلين في شركة ريبسول و«أو إم في» وتوتال وإكوينور، والمعروفة بـ«ائتلاف ريبسول» مضختي مياه طاردتين لتغذية شبكة المياه لبلدية الرجبان، وفقا لسياسة «الجار الطيب» التي تتبناها المؤسسة، وفي إطار حرصها المتواصل على دعم المناطق المجاورة للعمليات النفطية.

وأوضحت المؤسسة في بيان اليوم، أن هذه الخطوة تأتي ضمن الاتفاقية الموقعة بين المؤسسة الوطنية للنفط والائتلاف، والتي تنص على تنفيذ سلسلة من مشاريع التنمية المستدامة في المناطق المجاورة للعمليات النفطية لشركة أكاكوس، واستكمالا لما تم تسليمه خلال الأشهر الماضية من مضخات غاطسة لدعم العمليات ببئر كلثوم المائية بالبلدية.

حضر مراسم التسليم عبدالباسط محمد الشيباني، عضو المجلس البلدي بالرجبان، والمكلف بمتابعة تطوير مشروع المياه وحاتم عبد النبي، مدير مكتب المياه والصرف الصحي بالرجبان، إضافة إلى علي كريدان، مدير إدارة التنمية المستدامة المكلف بالمؤسسة الوطنية للنفط، وهيفاء الرياني، المشرفة على متابعة مشاريع التنمية المستدامة بالمؤسسة.

المؤسسة الوطنية للنفط تسلم مضختي مياه طاردتين لتغذية شبكة المياه لبلدية الرجبان, 19 يونيو 2019, (المؤسسة الوطنية للنفط)

المؤسسة الوطنية للنفط تسلم مضختي مياه طاردتين لتغذية شبكة المياه لبلدية الرجبان, 19 يونيو 2019, (المؤسسة الوطنية للنفط)