«المركزية لانتخابات المجالس البلدية» تفتح باب التسجيل في انتخابات طبرق

رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية خلال جولة سابقة. (الإنترنت- أرشيفية)



قررت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، فتح باب تسجيل الناخبين في الانتخابات البلدية بطبرق.

وأوضحت اللجنة في بيان اليوم، أن التسجيل سيكون من خلال رسالة للرقم 11711 تحتوي على الرقم الوطني ورقم المركز الانتخابي.

فيما كانت أهم الشروط للتسجيل وفق البيان، ألا يكون قد سبق له التسجيل في أي مركز من مراكز التسجيل الأخرى، وألا يكون متحصلا على الرقم الوطني، من منظومة السجل المدني، وأن يكون مقيما في نطاق الدائرة التي ينوي التسجيل فيها، وألا يقل عمره عن 18 سنة، في يوم الاقتراع، وأن يتمتع بالأهلية القانونية.

وكان رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، أعلن استقالته أمس بسبب ظروفه الصحية.

كما أعلن أعضاء المجلس التسييري للبلدية، ميمون عبدالرسول وعبدالكريم بوطابونة وهاشم أمصادف ومنصور أمداوي، استقالاتهم تضامنًا مع رئيس المجلس.