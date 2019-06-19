التعليم: عدم إلزام الطلبة النازحين بالزي المدرسي ومراعاة ظروفهم النفسية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 يونيو 2019, 09:20 مساء
طلبة في إحدى المدارس الليبية, (أرشيفية : تعليم الوفاق)

وجه وكيل وزارة التعليم، مراقبي التعليم بالتعميم على مديري المؤسسات التعليمية، بشأن عدم إلزام الطلبة النازحين بالزي المدرسي أو إحضار الكتب المدرسية والتنسيق مع أولياء أمورهم فيما يخص بياناتهم الشخصية أو أي مستندات بالخصوص ومراعاة ظروفهم النفسية والعمل على تقديم خدمات تعليمية جيدة لهم.

و أصدرت وزارة التعليم قرارًا أول من أمس، بشأن تقرير أحكام تنظيمية لامتحانات تلاميذ وطلبة النقل والشهادتين لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2018 /2019، وشمل القرار عدة بنود.

«التعليم»: قرار وزاري اليوم بترتيبات امتحانات النقل والشهادات لطلبة الأساسي والثانوي

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن القرار نصّ على استمرار الدراسة بشكل اعتيادي في كل مراقبات التعليم التي أجرت الامتحانات النصفية لسنوات النقل واختبارات الفترة الثانية لطلبة الشهادة الإعدادية والثانوية، ومنح القرار الإذن لمراقبي التعليم في إجراء الامتحانات النصفية من عدمها لسنوات النقل واختبارات الفترة الثانية لطلبة الشهادتين وفقًا لظروف كل مراقبة تعليمية على أن تكون الامتحانات خلال اليوم الدراسي مع استمرار الدراسة بشكل طبيعي.

وأوضح بيان الوزارة أنه حال عدم إجراء الامتحانات النصفية لسنوات النقل واختبارات الفترة الثانية للشهادتين، فإن الامتحانات النهائية لسنوات النقل تكون على أساس الدرجة الكبرى ومضاعفة نتيجة الفترة الأولي لطلبة الشهادتين، «وتلتزم كل مراقبات التعليم بإجراء الامتحانات النهائية لسنوات النقل وفق المواعيد المحددة بقرارنا رقم 479 لسنة 2019، بشأن تحديد مواعيد الدراسة والامتحانات لطلبة النقل والشهادات العامة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2018 /2019».

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