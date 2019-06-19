«عدل الوفاق» تقدم إعانات مالية لموظفيها النازحين من مناطق الاشتباكات

وكيل وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني لشؤون حقوق الإنسان خالد أبوصلاح الحسناوي. (صفحة الوزارة على فيسبوك)

تعتزم وزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني، تقديم إعانات مالية لكافة الأعضاء والموظفين بالهيئات القضائية الوزارة القاطنين بمناطق الاشتباكات في طرابلس والذين اضطروا للنزوح جراء الحرب المستمرة منذ الرابع من أبريل الماضي.

ونشرت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» تصريحا لوكيل وزارة العدل لشؤون حقوق الإنسان خالد أبوصلاح الحسناوي، اليوم الأربعاء، أكد فيها على استمرار الوزارة في تنفيذ إعانة الموظفين النازحين.

وطمأن الحسناوي في تصريحه «كافة الأعضاء والموظفين بالهيئات القضائية ووزارة العدل القاطنين بمناطق الاشتباكات النازحين من منازلهم وفي انتظار استلام صكوك الإعانة المالية بأنه جارٍ العمل عليها بحسب أولوية الطلبات المدرجة بالقوائم وفق آلية التنظيم المعمول بها في هذا الشأن من قبل اللجنة».