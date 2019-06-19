إصابة مصور «فرانس برس» في منطقة الاشتباكات بطريق مطار طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 يونيو 2019, 06:41 مساء
مصور وكالة الصحافة الفرنسية، الليبي حمزة تركية بالمستشفى 19 يونيو 2019. (الوسط)

أُصيب مصور وكالة الصحافة الفرنسية، الليبي حمزة تركية، بجروح أثناء تغطيته الاشتباكات الدائرة بمطار طرابلس العالمي.

وقال المصور حمزة تركية لـ«بوابة الوسط»، الأربعاء، «أُصيبت قدمي اليسرى برصاصة، ونُقلت إلى المستشفى والحمدلله، حالتي الصحية جيدة».

ويشهد محيط مطار طرابلس العالمي اشتباكات عنيفة، منذ صباح اليوم الأربعاء، بين قوات القيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات التابعة لحكومة الوفاق.

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يذكر أن المصور حمزة تركية سبق اعتقاله من قبل مجموعة مسلحة في يوليو العام الماضي خلال تغطيته أخبار الهجرة غير القانونية، في قاعدة أبو ستة بطرابلس.

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