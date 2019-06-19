«صحة الوفاق»: علاج الليبيين بمركز الحسين لأمراض السرطان في الأردن بالتكلفة المحلية

شعار وزارة الصحة بحكومة الوفاق، (الإنترنت: أرشيفية)

توصلت اللجنة الموفدة من وزارة الصحة بحكومة الوفاق إلى الأردن، إلى اتفاق مع مركز الحسين لعلاج أمراض السرطان، يقضي بتوحيد أسعار الأدوية والخدمات العلاجية بين الأردنيين والليبيين، إذ سيتحصل مرضى الأورام الليبيون على خدمات طبية متكاملة وفقًا للائحة الأسعار المحلية التي أقرتها وزارة الصحة الأردنية ونقابة الأطباء بالأردن لمواطني الدولة.

وأشارت الوزارة، في بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء إلى أن مركز الحسين من أهم ثلاث مراكز عالمية تعتمد في تقديم الخدمات العلاجية على أحدث ما توصل إليه العلم؛ وفقًا لتصنيف الجمعية الأمريكية لأمراض الدم.

وأوضح رئيس اللجنة الموفدة، الطاهر عبد العزيز سليمان، أن الاتفاق تضمن إجراء عمليات زراعة نخاع العظم للمرضى الليبيين ممن هم بحاجة إلى إجراء عمليات «عاجلة»، فضلًا عن تشكيل لجنة طبية من المركز لدراسة الحالات والفصل فيما إذا كانت بحاجة إلى الاستمرار في تلقي العلاج أم لا، بالاعتماد على أنواع العلاج المتوفرة داخل ليبيا.

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وتضمن الاتفاق أيضًا الإعداد لإجراء زيارات لمديري مراكز و أقسام علاج الأورام في ليبيا لمركز الحسين؛ بهدف توحيد البروتوكولات العلاجية ومتابعة الحالات خلال مرحلة العلاج.

ولفت إلى احتمالية التعاقد مع مستشفيات أردنية متخصصة في جراحة القلب و بعض الأمراض الأخرى استنادَا على القائمة النمطية للأمراض التي يتطلب إجراؤها في هذه المرحلة خارج البلاد.

ومن جانبه، قال مدير عام شؤون المرضى بالمركز، منذر حوارات، أن الاتفاق «يصب في اتجاه تنشيط البيئة الطبية في ليبيا خلال المرحلة المستقبلية»، من خلال إعادة تأهيل المراكز الطبية المتخصصة في علاج الأورام في ليبيا كي تستطيع تقديم خدمات طبية مستدامة، مشيرًا إلى تضمن الاتفاق بند عقد ورش عمل بين الخبراء في البلدين.