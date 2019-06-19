وزير الداخلية يبحث مع سفير مالطا في ليبيا ملفي الهجرة والاستثمارات

لقاء وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، مع السفير المالطي لدى ليبيا، 19 يونيو 2019، (مركز التواصل والإعلام بحكومة الوفاق)

بحث وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء مع السفير المالطي لدى ليبيا، تشالز صليبا، إمكانية عودة العمل بالسفارة المالطية في طرابلس قريبًا كما تناولا ملفي الهجرة غير الشرعية والاستثمارات.

ومجددًا، أكد السفير، وفق بيان وزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، دعم حكومته مبادرة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج؛ لإنهاء الأزمة في ليبيا.

اقرأ أيضًا: مالطا مستعدة لاستئناف العمل في سفارتها بـ«طرابلس»

يذكر أن السفير المالطي التقى أمس، نائب المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق، أحمد عمر معيتيق، حيث أبدى استعداد بلاده استئناف عمل سفارتها في العاصمة.