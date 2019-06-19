«الرئاسي»: الخزانة العامة تتحمل تكلفة حج أسر الشهداء والمصابين.. و2680 دينارًا لكل حاج

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأربعاء، صرف 2680 دينارًا لكل حاج، وفق صورة القرار المنشورة على صفحة إدارة التواصل والإعلام بالحكومة على موقع «فيسبوك».

ووافق المجلس أيضًا، على تكفل الدولة بنفقات حج «أسر الشهداء والجرحى ومبتوري الأطراف، وأعضاء بعثة الحج والمنسقين والمشرفين على الحجاج الليبيين»، موجهًا، الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بتحديد تكلفة الحج التي يتوجب سدادها.

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يذكر أن إدارة الحج بهيئة الأوقاف، أعلنت الثلاثاء الماضي، بدء إجراءات الكشف الطبي لجميع حجاج مناطق تنسيقية طرابلس الكبرى، اعتبارًا من يوم السبت المقبل وحتى 27 يونيو الجاري.

قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بتحمل تكلفة أسر الشهداء والمصابين وصرف مبلغ مالي لكل حاج، 19 يونيو 2019، (مركز التواصل والإعلام بحكومة الوفاق)