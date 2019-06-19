توزيع مساعدات على النازحين من طرابلس في سرت

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 يونيو 2019, 01:46 مساء
طفل صحبة أسرته النازحة من طرابلس (أرشيفية: بوابة الوسط)

أعلن مكتب الإعلام بالمجلس البلدي سرت، اليوم الأربعاء، توزيع مساعدات غذائية على العائلات النازحة من مناطق الاشتباكات في العاصمة طرابلس، من المسجلين في مكتب الشؤون الاجتماعية في المدينة.

وأشار المكتب، في بيان نشرته صفحة البلدية الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن رئيس لجنة الأزمة بالمجلس، صالح عيادة، تابع استعدادات التوزيع.

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يذكر أن الأمم المتحدة أعلنت في تقرير السبت الماضي نزوح 94 ألفًا آخرين بسبب الحرب في طرابلس منذ 4 أبريل الماضي.
 

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