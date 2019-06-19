إنقاذ عامل بشركة الكهرباء تعرض للصعق في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 يونيو 2019, 01:21 مساء
أحد عاملي شركة الكهرباء خلال تنفيذ أعمال صيانة، (الإنترنت: أرشيفية)

تعرض عامل في الشركة العامة للكهرباء، للصعق أثناء عمله في مدينة مصراتة، اليوم الأربعاء، وفق بيان نشرته الصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأوضح بيان الشركة أن العامل نقل إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، فيما أكد مدير إدارة الخدمات الصحية أنه بصحة جيدة.

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يذكر أن الشركة أصدرت بيانًا قبل أيام، استنكرت فيه من تكرار حالات التعديات على العاملين في محطات تحويل الكهرباء، محذرة من أن هذه الأعمال ستؤدي إلى إغلاق تلك المحطات.
 

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