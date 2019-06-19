بالصور.. إخماد حريق اندلع في عشب البحر بشاطئ زوارة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 يونيو 2019, 10:40 صباحا
جانب من أعمال إخماد حريق شاطئ بلدية زوارة. (هيئة السلامة عبر صفحتها فيسبوك)

أعلنت هيئة السلامة الوطنية في طرابلس، إخماد حريق اندلع في عشب البحر (التالقا) على شاطئ بلدية زوارة غرب ليبيا.

ونشرت هيئة السلامة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، صورًا لعملية إخماد الحريق.

جانب من أعمال إخماد حريق شاطئ بلدية زوارة. (هيئة السلامة عبر صفحتها فيسبوك)
جانب من أعمال إخماد حريق شاطئ بلدية زوارة. (هيئة السلامة عبر صفحتها فيسبوك)
جانب من أعمال إخماد حريق شاطئ بلدية زوارة. (هيئة السلامة عبر صفحتها فيسبوك)
جانب من أعمال إخماد حريق شاطئ بلدية زوارة. (هيئة السلامة عبر صفحتها فيسبوك)
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