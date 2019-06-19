حملة لرفع المخلفات في الكفرة وتشجير شوارعها

جانب من حملة النظافة في مدينه الكفرة، 19 يونيو 2019، (الإنترنت: أرشيفية)

بدأت شركة الخدمات العامة في الكفرة حملة للنظافة والتشجير في شوارع المدينة التي تقع جنوب شرق ليبيا، انطلقت من منطقة الجزيرة الخضراء.

وقال الموظف بالشركة، بوبكر مصادف بدر، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن الشركة ترفع المخلفات لتوفير بيئة نظيفة لأهالي المدينة، موضحًا أن الحملة انطلقت من الجزيرة الخضراء، مرورًا بجزيرة دوران الجوف الغربي حتى مفترق مديرية الأمن، وصولاً إلى وسط المدينة.

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وأضاف بدر أن الشركة تنفذ حملة تشجير لمداخل المدينة، داعيًا كافة المواطنين عدم رمي مخلفات البناء والقمامة بشكل عشوائي ورميها في الأماكن المخصصة لها.

جانب من حملة النظافة في مدينه الكفرة، 19 يونيو 2019، (الإنترنت: أرشيفية)