مصادرة أغذية منتهية الصلاحية في الكفرة

حملة جهاز الحرس البلدي الكفرة على الأسواق التجارية، (الإنترنت: فيسبوك)

نفذ جهاز الحرس البلدي الكفرة، جنوب شرق ليبيا، حملة موسعة على الأسواق التجارية؛ حيث تمت مصادرة خضراوات وفاكهة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وقال نائب رئيس الجهاز، عبد الرحمن شقلوق، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إن الحملة تستهدف كافة الأنشطة التجارية «أسواق الخضار والمحال التجارية للمواد الغذائية»، موضحًا أنه تمت مصادرة مواد غذائية منتهية الصلاحية من محال مختلفة، وسيتم إتلافها خلال أيام.

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وطالب شقلوف، المواطنين بالتعاون والمساعدة والإبلاغ عن أى مخالفة، كما ناشد أصحاب المحال التجارية تسليم المواد الغذائية بعد انتهاء صلاحيتها وعدم بيعها للمواطنين.

حملة جهاز الحرس البلدي الكفرة على الأسواق التجارية، (الإنترنت: فيسبوك)

حملة جهاز الحرس البلدي الكفرة على الأسواق التجارية، (الإنترنت: فيسبوك)