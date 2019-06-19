الناطق باسم بلدية طبرق: فوجئنا باستقالة الخطابية وسبب الاستقالة الحقيقي لم يُعلن

قال الناطق الرسمي باسم بلدية طبرق، مروان يونس، إن «الجميع فوجئ بالاستقالة التي أعلنها فرج بوالخطابية رئيس المجلس البلدي في حفل تأبين أحد أبناء المدينة ليل الثلاثاء والتي بررها بسبب ظروفه الصحية وتبعتها استقالة أعضاء المجلس التسييري».

وأضاف يونس لـ«بوابة الوسط»، أن «سبب الاستقالة الحقيقي لم يعلن عنه رئيس المجلس التسييري، لكن من وجهة نظري أن أسباب الاستقالة عدم التعاون مع المجلس التسييري في حملة الإزالة التي كان قد أطلقها المجلس قبل أيام ومشكلة جامعة طبرق المغلقة منذ أكثر من شهر بسبب مشاكل قبلية، بجانب عدم تعاون الحكومة المؤقتة في صرف ميزانية لبلدية طبرق منذ 6 شهور».

وتابع يونس أن «هناك وقفة احتجاجية لأهالي مدينة طبرق سوف تكون يوم الغد أمام مقر المجلس التسييري تنديدا بالاستقالة وسوف يكون هناك اجتماع مهم بمقر المجلس سوف يحضره كافة أعيان المنطقة ومنطقة طبرق العسكرية ومديرية الأمن ومؤسسات المجتمع المدني».

وتقدم مدير عام مطار طبرق الدولي الدكتور سعد جاب الله باستقالته تضامنًا مع رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية طبرق.