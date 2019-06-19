مدير مطار طبرق الدولي يعلن استقالته تضامنًا مع مجلس البلدية

أعلن مدير عام مطار طبرق الدولي، الدكتور سعد جاب الله، استقالته تضامنًا مع المجلس التسييري لبلدية طبرق الذي قدم استقالته بالكامل أمس الثلاثاء.

وأعلن رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، بشكل مفاجيء استقالته، «لظروف الصحية» وفق قوله، تبعه إعلان أعضاء المجلس التسييري لبلدية طبرق، ميمون عبدالرسول وعبد الكريم بوطابونة وهاشم أمصادف ومنصور أمداوي، استقالتهم تضامنًا مع رئيس المجلس.

وحاولت «بوابة الوسط» التواصل مع رئيس المجلس المستقيل لكن هاتفه كان مغلقًا.

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مما جاء في نص استقالة مدير مطار طبرق الدولي، والتي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منها:

«نتابع عن كثب ما يتعرض إليه الوطن من فتن ومؤامرات فرقت أبناء الوطن الواحد وما يحاك من الخارج لإدخال ليبيا إلى نفق مظلم لا نعرف أين سيصل بينا، ولم تقف هذه الفتن حتى دخلت مدينة طبرق وتسببت في إشعال نار الفتنة بسبب بعض المارقين والخونة ولم يسبق لها أن حدثت وكادت أن تسبب شرخ في النسيج الإجتماعي لمنطقة البطنان عامة وطبرق خاصة، وتابعنا اليوم استقالة رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق السيد فرج هاشم بوالخطابية وأعضاء المجلس متحججين بالظروف الصحية..

عليه أعلن أنا الدكتور سعد جاب الله عبدالسلام مدير عام مطار طبرق الدولي الإستقالة الكاملة من منصبي إذ لم يعدل السيد فرج بوالخطابية».

وطالب مدير مطار طبرق «كافة العقلاء والحكماء ومؤسسات المجتمع المدني للتدخل العاجل لرأب الصدع بالمدينة وإجبار السيد فرج بوالخطابية عن العدول عن الإستقالة وإلا ستقفل كافة مؤسسات المدينة».