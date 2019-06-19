إيقاف ضخ المياه للمشاريع الزراعية في عدة مناطق شرق سرت

جهاز النهر الصناعي

أكد مدير موقع سرت بجهاز تنفيد وإدارة مشروع النهر الصناعي، المهندس رمضان الفليدني، إيقاف ضخ المياه على كافة المشاريع الزراعية الواقعة في مناطق أبو زاهية وبشر شرق بن جواد الواقعة شرق مدينة سرت.

وأوضح الفليدني، لـ«بوابة الوسط»، أن «نقص المياه القادمة من الخزان الرئيسي في أجدابيا إلى سرت وانقطاع المياه الخاصة بالشرب عن سرت منذ يومين وراء قرار وقف ضخ المياه للمشاريع الزراعية».

وأضاف الفليدني، أن «كميات ضخ المياه لمدينة سرت تقدر بمائتين وعشرين ألف متر مكعب يوميًا، واستهلاك سكان مدينة سرت يوميًا يقدر 40 ألف متر مكعب من المياه».

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وعقدت بلدية سرت، اجتماعًا طارئًا أمس الثلاثاء، لدراسة مشكلة نقص الإمداد المائي لمياه النهر الصناعي عن مدينة سرت وكيفية معالجتها.

وقال مدير مكتب الاعلام والعلاقات ببلدية سرت محمد الأميل، لـ«بوابة الوسط»، إن الاجتماع انتهى بالاتفاق على إقفال المياه على كافة المشاريع الزراعية في وقت واحد اعتبارًا من غد.